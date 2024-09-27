Около тысячи беженцев нашли работу в Воронежской области

— У нас нет задачи перевести их, то, что называется, на самообеспечение, — продолжает Александр Гусев. — Мы изначально приняли для себя такую логику, что этим людям нужно предоставить комфортные условия для нахождения. Решили сразу размещать в санатории, гостиницы незанятые, какие-то загородные базы отдыха и так далее. А не пункты временного размещения, как это воспринимается. Если условно какой-то большой спортзал разделить на клетушки и поставить раскладушки, что там два с лишним года жить так невозможно. Да, мы не предполагали, что это будет такой длительный период. Предполагали, что это будут месяцы.