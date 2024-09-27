Около тысячи беженцев нашли работу в Воронежской области

В течение нескольких лет в Воронеж и область приехало много беженцев из соседних регионов, которые подвергаются атакам со стороны Украины. В Воронеже людям постарались создать максимально комфортные условия проживания, детям выделили места в школах и детсадах, желающим трудоустроиться также предоставили такую возможность.
Александр Гусев рассказал «КП», что в регионе есть почти 24 тысячи вакансий в коммерческих организациях и на различных предприятиях.
— Женщинам, если есть образование либо педагогическое, либо медицинское, мы предлагаем пойти поработать в школы, детские садики, либо больницы, — поделился губернатор. — Особенно на сельской территории, где точно есть дефицит этих профессий. Но есть особенности того контингента, который к нам приехал. Если брать Луганск и Донецк, это в основном пожилые люди уже пенсионного возраста, либо женщины с детьми, причем с детьми маленькими. Мужчин трудоспособного возраста и женщин без детей трудоспособного возраста практически нет. Поэтому кто-то из них, кто может детей оставить, в садик уже направить, они на работу устраиваются.
На сегодня в Воронежской области трудоустроились около тысячи беженцев.
— У нас нет задачи перевести их, то, что называется, на самообеспечение, — продолжает Александр Гусев. — Мы изначально приняли для себя такую логику, что этим людям нужно предоставить комфортные условия для нахождения. Решили сразу размещать в санатории, гостиницы незанятые, какие-то загородные базы отдыха и так далее. А не пункты временного размещения, как это воспринимается. Если условно какой-то большой спортзал разделить на клетушки и поставить раскладушки, что там два с лишним года жить так невозможно. Да, мы не предполагали, что это будет такой длительный период. Предполагали, что это будут месяцы.
И считаю, что мы поступили правильно. Потому что завтра, когда победим, когда наступит мирная жизнь, это будут наши добрые друзья, а не просто соседи, которые рядом с нами живут. Они будут помнить, как мы к ним отнеслись. Это важно.