«Меняю отходы на доходы»: нижегородская пара выиграла 35 млн рублей в лотерее

35 млн рублей выиграла супружеская пара из Нижнего Новгорода в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Дмитрий и Нина уже не первый раз участвуют в лотерее и становятся ее победителями. Ранее они выигрывали 35 и 20 тысяч рублей, а в этот раз попали в топ-3 крупных победителей лотереи за последние два года.
День, когда нижегородцы вытянули счастливый билет, не предвещал ничего особенного. Дима вернулся из командировки, и пара отправилась в кафе, заскочив перед этим в лотерейный киоск. Тогда они выбрали несколько билетов наугад. Дома начали стирать защитный слой, и в самом первом билете попался суперприз — 35 млн рублей.
На выигрыш супруги намерены построить загородный дом.
«В этом году мы приобрели участок, где планировали постепенно начать строительство дома: в один год залить фундамент, в другой сделать что-то еще. Благодаря выигрышу мы сразу построим большой бревенчатый дом», — говорит Дмитрий.
Нижегородцы особенно верят в приметы на удачу. Например, вынося мусор из квартиры, всегда приговаривают: «Меняю отходы на доходы», а в этом году перед Крещением Дмитрий и Нина кинули монету в прорубь для привлечения финансовой прибыли.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородка выиграла более 9 млн рублей в трех лотереях за год.