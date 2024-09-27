Губернатор Иркутской области вручил госнаграды

В День Иркутской области губернатор региона Игорь Кобзев, по поручению Президента РФ и от его имени вручил 29 жителям Приангарья государственные награды. Это были самые разные знаки отличия: орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, почетные звания заслуженных работников в разных отраслях, а также несколько человек из Иркутского института химии имени А. Е. Фаворского Сибирского отделения РАН получили благодарности Президента РФ.
Были отмечены государственными наградами сотрудники авиастроительной отрасли, которые работают над созданием российского лайнера МС-21, железнодорожники, занятые в модернизации Восточного полигона.
Заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова удостоилась награды «За заслуги перед Иркутской областью».
Всех присутствующих Игорь Кобзев поздравил с праздником образования Иркутской области.
— Верю, что мы обязательно впишем в летопись России ещё немало памятных событий, — подчеркнул губернатор.
Кроме госнаград, все участники церемонии получили традиционный памятный сувенир — оттиск письма Якова Похабова об основании острога на реке Иркут от 1661 года. Ведь именно с этого события и началась история образования и развития Иркутской области.
Напомним: официальной датой образования Иркутской области как субъекта в составе страны, считается 26 сентября 1937. В этот день Восточно-Сибирской область РСФСР разделили на Иркутскую и Читинскую области. В своем современном виде наш регион сформировался в 2008 году, когда в его состав вошел Усть-Ордынский Бурятский автономный округ.