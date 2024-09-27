Губернатор Иркутской области вручил госнаграды

В День Иркутской области губернатор региона Игорь Кобзев, по поручению Президента РФ и от его имени вручил 29 жителям Приангарья государственные награды. Это были самые разные знаки отличия: орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, почетные звания заслуженных работников в разных отраслях, а также несколько человек из Иркутского института химии имени А. Е. Фаворского Сибирского отделения РАН получили благодарности Президента РФ.