Приставы во время рейда в Волгограде забрали иномарку у злостного алиментщика

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону, в отношении 14 граждан в ходе рейда были составлены акты описи и ареста, двое из них накопили долги по алиментам. Каждый из мужчин не выплатил на содержание детей свыше 500 тысяч рублей.