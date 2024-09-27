Приставы во время рейда в Волгограде забрали иномарку у злостного алиментщика

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону, в отношении 14 граждан в ходе рейда были составлены акты описи и ареста, двое из них накопили долги по алиментам. Каждый из мужчин не выплатил на содержание детей свыше 500 тысяч рублей.
У одного должника приставы изъяли автомобиль Volkswagen Polo. В отношении другого мужчины составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему грозит наказание в виде обязательных работ.
Четверо волгоградцев решили сохранить арестованное во время мероприятия имущество и сразу погасили долги по налогам и штрафам ГИБДД. У остальных граждан имущество изъято. Сейчас сотрудники органа принудительного исполнения готовят его к оценке и реализации в счет погашения задолженности.