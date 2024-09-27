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В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе стартовали межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц. Об этом предупредил местных жителей и гостей города-героя губернатор Михаил Развожаев.

«Если увидите скопление специализированных машин и запрещающие дорожные знаки на Тороповой даче — не переживайте: в Севастополе проходят межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц», — написал он в своем Telegram-канале.

В учениях задействованы сотрудники госветслужбы Севастополя, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Кубани, специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МЧС, МВД, органов власти.

«В Севастополе обстановка по птичьему гриппу — стабильно спокойная и благополучная. Но грипп птиц — опасная болезнь, которой могут болеть дикие и домашние птицы».

пояснил Развожаев

В ходе начавшихся учений специалисты отрабатывают меры по ликвидации условного очага болезни.

В марте прошлого года в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на «птичий грипп» (H5N1). Власти призвали местных жителей не выезжать за пределы района, где произошла вспышка, и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.

До этого Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия затронула 37 европейских стран.

учения