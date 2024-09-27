В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит

«Если увидите скопление специализированных машин и запрещающие дорожные знаки на Тороповой даче — не переживайте: в Севастополе проходят межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц», — написал он в своем Telegram-канале.
В учениях задействованы сотрудники госветслужбы Севастополя, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Кубани, специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МЧС, МВД, органов власти.
«В Севастополе обстановка по птичьему гриппу — стабильно спокойная и благополучная. Но грипп птиц — опасная болезнь, которой могут болеть дикие и домашние птицы».
В ходе начавшихся учений специалисты отрабатывают меры по ликвидации условного очага болезни.
В марте прошлого года в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на «птичий грипп» (H5N1). Власти призвали местных жителей не выезжать за пределы района, где произошла вспышка, и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.
До этого Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в Европе зафиксирована самая крупная в истории и беспрецедентная по географическому охвату вспышка птичьего гриппа. На тот момент эпидемия затронула 37 европейских стран.