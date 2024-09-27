В Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит

В марте прошлого года в Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице с подозрением на «птичий грипп» (H5N1). Власти призвали местных жителей не выезжать за пределы района, где произошла вспышка, и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.