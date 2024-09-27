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Облачно, ночами прохладно. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В предстоящие выходные в Узбекистане будет облачно, в некоторых регионах пройдут дожди, ночью температура опустится до 7−12 градусов тепла, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Podrobno.uz

Узгидромет рассказал о погоде на сегодняшний день и предстоящие выходные.

27—29 сентября по территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков.

Лишь по областям Ферганской долины сегодня местами пройдет кратковременный дождь. А к вечеру 29 сентября возможны кратковременные дожди в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура ночью 7−12 градусов, днем 27 сентября 20−25 градусов, 28 сентября — 22−27 градусов, 29 сентября — 24−29 градусов.

Ташкент.

В столице без осадков. Температура ночью 9−12 градусов, днем 27 сентября — 23−25 градусов, 28—29 сентября — 25−28 градусов.

Ветер восточный, 3−8 метров в секунду.