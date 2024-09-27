Облачно, ночами прохладно. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Узгидромет рассказал о погоде на сегодняшний день и предстоящие выходные.
Лишь по областям Ферганской долины сегодня местами пройдет кратковременный дождь. А к вечеру 29 сентября возможны кратковременные дожди в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.
Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура ночью 7−12 градусов, днем 27 сентября 20−25 градусов, 28 сентября — 22−27 градусов, 29 сентября — 24−29 градусов.
Ташкент.
В столице без осадков. Температура ночью 9−12 градусов, днем 27 сентября — 23−25 градусов,
Ветер восточный, 3−8 метров в секунду.