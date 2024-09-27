«Реакция дерева на стресс»: воронежцам объяснили одновременное засыхание и цветение каштанов

— Во-первых, это фактор окружающей среды, потому что на данный момент стоит очень сильная атмосферная и почвенная засуха. Во-вторых, это близость автодорог. В-третьих, если провести обследование, возможно, там будет обнаружен вредитель — минирующая моль, либо какие-то другие заболевания. Вот это довольно-таки частое явление — не только у нас в Воронеже, но ив других городах. И это совсем не значит, что в следующем году эти деревья уже будут мертвые, — считает специалист.