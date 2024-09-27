«Реакция дерева на стресс»: воронежцам объяснили одновременное засыхание и цветение каштанов

В сентябре воронежцев взволновало состояние каштанов на центральных улицах. Горожане активно делились в соцсетях фото и видео засыхающих, но при этом цветущих деревьев. Листья на них приобрели коричневую окраску, но при этом на некоторых ветках были видны молодые побеги. Журналисты РИА «Воронеж» обратились к специалистам-лесопатологам Дирекции ООПТ, чтобы они объяснили необычное для осени явление.
По мнению директора Филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» — «Центр защиты леса Воронежской области» Владимира Сиволапова, появление «ржавых» листьев на деревьях — это реакция дерева на стресс.
— Во-первых, это фактор окружающей среды, потому что на данный момент стоит очень сильная атмосферная и почвенная засуха. Во-вторых, это близость автодорог. В-третьих, если провести обследование, возможно, там будет обнаружен вредитель — минирующая моль, либо какие-то другие заболевания. Вот это довольно-таки частое явление — не только у нас в Воронеже, но ив других городах. И это совсем не значит, что в следующем году эти деревья уже будут мертвые, — считает специалист.
Владимир Сиволапов также добавил, что каштаны — очень влаголюбивая древесная порода, и ему необходимо обеспечить обильный полив, подкармливать удобрениями. Так деревья на следующий год могут выздороветь.
Что касается причин аномального явления — осеннего цветения каштанов, то специалисты-лесопатологи выделяют следующие:
- погодные и климатические аномалии. Спящие почки могут таким образом отреагировать на внезапное потепление, наступившее после, казалось бы, уже окончательно установившейся холодной погоды, или на влажную осень после засушливого завершения лета;
- заражение каштанов все той же минирующей молью. По этой причине как раз и появляется преждевременное усыхание и опадание листьев, которые в дальнейшем заменяются вторичными побегами. Воздействие этого насекомого может быть одной из причин повторного цветения каштанов в осенний период;
- сбой фотопериодической реакции, когда растения отвечают положительно не только на увеличение, но и на уменьшение длины светового дня;
- вторичное цветение наблюдается у тех деревьев, которые имеют южное происхождение: на своей более теплой родине они нередко цветут дважды в год. Вероятно, таким образом «срабатывает» генетическая память. Родиной Конского каштана обыкновенного являются Балканы, территория современной Греции, Болгарии и Венгрии.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в парке «Танаис» планируют удалить 16 усыхающих и поврежденных деревьев, в числе которых вяз, березы, акации, ясени, липы и яблоня. Соответствующие разрешения уже получены. Состояние деревьев оценивали сотрудники городского управления экологии.