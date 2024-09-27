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Проезд на М-4 «Дон» ограничат в Аксайском районе Ростовской области

На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат проезд на время ремонта дороги.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Аксайском районе Ростовской области начнется дорожный ремонт на 1050 км трассы М-4 «Дон» (в районе поселка Золотой Колос). В связи с этим будет ограничено движение транспорта, сообщает госкомпания «Автодор».

— Будет производиться замена верхнего слоя проезжей части. Проезд организуют с изменением траектории движения до одной полосы в одном из направлений с ограничением скоростного режима, — предупреждают водителей.

Всего в Аксайском районе планируют отремонтировать около 25 км альтернативного участка М-4 (с 1038 км по 1063 км). Работы уже сейчас ведутся в круглосуточном режиме.

Ранее стало известно, что трассу «Новороссия» из Ростова в ДНР расширят до четырех полос.