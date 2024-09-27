Погода в Ростове-на-Дону в выходные 28 — 29 сентября: от +11 до +26 и сильный ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 28 — 29 сентября будет достаточно теплой для конца сентября. А в Ростовской области некоторым районам по ночам достанутся практически заморозки. И оба этих дня окажутся ветреными. Публикуем подробный прогноз от синоптиков Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону и в субботу, и в воскресенье, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 8 — 13 метров в секунду, днем возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11 — +13 градусов, а днем столбики термометров покажут +24 — +26.
В Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность без каких-либо осадков. Ветер восточного и юго-восточного направления разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду, а утром и днем местами порывы усилятся до 15−18 метров в секунду.
В субботу температура воздуха составит от +10 до +15 градусов ночью, местами столбики термометров опустятся до +5, а по северу и востоку региона до +2, в дневные часы — от +22 до +27.
В ночь на воскресенье температура еще немного понизится: в среднем по области ожидается от +8 до +13 градусов, местами похолодает до +3, а по северу — до 0, днем же воздух прогреется также, как и в субботу, до +22 — +27 градусов.