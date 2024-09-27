Дети из Красноярского края надышались отравой из-за плохого проветривания дома

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. Выжили только родители. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось. Согласно одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, однако проведенные экспертизы ее не подтвердили.