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В Минске иностранка продала квартиру и лишилась 380 000 рублей из-за мошенников

В Минске пенсионерка лишилась 380 тысяч рублей, довершись мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

В Минске иностранка продала квартиру и лишилась 380 000 рублей из-за мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что в Советское РУВД обратилась 69-летняя иностранка, ставшая жертвой мошенников. Женщина решила вложить деньги в цифровую валюту и установила на свой телефон приложение для торгов на бирже, куда переводила деньги. Для того, чтобы извлечь максимальную прибыль, она нашла в интернете консультанта.

В МВД заметили, что на протяжении нескольких месяцев пенсионерка по указке мошенника вкладывала средств.

«В сумме она перевела порядка 180 тысяч рублей, оставшиеся от продажи квартиры», — уточнили в ведомстве.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда не смогла вывести деньги. Она обратилась в милицию. Но вскоре пенсионерка приняла решение самостоятельно решить проблему. Она обратилась к юристу из интернета, который пообещал помочь и попросил только оплатить услуги инкассаторов, которые якобы привезут к ней домой всю сумму денег наличными.

«Таким способом под различными предлогами злоумышленники выманили еще свыше 200 тысяч рублей, вынудив жертву продать вторую квартиру за границей», — сообщили в Министерстве внутренних дел.

Говорится, что общая сумма ущерба составила более 380 тысяч рублей. Заведено уголовное дело за мошенничество.