В Минске иностранка продала квартиру и лишилась 380 000 рублей из-за мошенников

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда не смогла вывести деньги. Она обратилась в милицию. Но вскоре пенсионерка приняла решение самостоятельно решить проблему. Она обратилась к юристу из интернета, который пообещал помочь и попросил только оплатить услуги инкассаторов, которые якобы привезут к ней домой всю сумму денег наличными.