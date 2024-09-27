В Минске иностранка продала квартиру и лишилась 380 000 рублей из-за мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что в Советское РУВД обратилась 69-летняя иностранка, ставшая жертвой мошенников. Женщина решила вложить деньги в цифровую валюту и установила на свой телефон приложение для торгов на бирже, куда переводила деньги. Для того, чтобы извлечь максимальную прибыль, она нашла в интернете консультанта.
В МВД заметили, что на протяжении нескольких месяцев пенсионерка по указке мошенника вкладывала средств.
«В сумме она перевела порядка 180 тысяч рублей, оставшиеся от продажи квартиры», — уточнили в ведомстве.
Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда не смогла вывести деньги. Она обратилась в милицию. Но вскоре пенсионерка приняла решение самостоятельно решить проблему. Она обратилась к юристу из интернета, который пообещал помочь и попросил только оплатить услуги инкассаторов, которые якобы привезут к ней домой всю сумму денег наличными.
«Таким способом под различными предлогами злоумышленники выманили еще свыше 200 тысяч рублей, вынудив жертву продать вторую квартиру за границей», — сообщили в Министерстве внутренних дел.
Говорится, что общая сумма ущерба составила более 380 тысяч рублей. Заведено уголовное дело за мошенничество.