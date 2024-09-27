В Новосибирске провели уникальную операцию по вживлению биокардиостимуляторов

— Идея состоит в том, чтобы заменить искусственные кардиостимуляторы на естественные, выращенные из клеток самого пациента. В перспективе результаты проекта имеют все шансы найти применение в клинической практике: точечное воздействие таких клеток на сердце значительно менее травматична, чем хирургическое подавление очагов аритмии, — сообщила пресс-служба учреждения.