В Новосибирске провели уникальную операцию по вживлению биокардиостимуляторов

Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели первую в мире имплантацию в сердце искусственно выращенных клеток, стимулирующих ритм.
— Идея состоит в том, чтобы заменить искусственные кардиостимуляторы на естественные, выращенные из клеток самого пациента. В перспективе результаты проекта имеют все шансы найти применение в клинической практике: точечное воздействие таких клеток на сердце значительно менее травматична, чем хирургическое подавление очагов аритмии, — сообщила пресс-служба учреждения.
Экспериментальную операцию проводили свинье. На поверхность ее сердца поместили пластинку с искусственными клетками (их называют пейсмекерные), отвечающими за генерацию ритма.
К счастью, операция прошла успешно: профильные приборы фиксируют четкие сокращения в указанном участке органа. Ближайшие месяцы должны показать, как долго сохранится эта активность. В этой связи, какое-то время хрюшке предстоит побыть под наблюдением специалистов.