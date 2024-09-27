После жалоб волгоградцев на вонь в Красноармейском районе проверили воздух

Роспотребнадзор проверил воздух в Красноармейском районе Волгограда. На жуткую вонь в зоне жилой застройки на улицах Фадеева, Удмуртской и Изобильной пожаловались жители. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, эксперты в течение нескольких дней в разное время дня и ночи отбирали пробы, чтобы определить качество воздуха.
— Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проведено 228 исследований химических показателей, По результатам исследованных проб, превышений предельно-допустимых концентраций химических веществ не обнаружено, — уточнили в ведомстве.
Но на этом работа специалистов не остановится. Они продолжат отбор проб и дальше.