После жалоб волгоградцев на вонь в Красноармейском районе проверили воздух

Роспотребнадзор проверил воздух в Красноармейском районе Волгограда. На жуткую вонь в зоне жилой застройки на улицах Фадеева, Удмуртской и Изобильной пожаловались жители. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, эксперты в течение нескольких дней в разное время дня и ночи отбирали пробы, чтобы определить качество воздуха.