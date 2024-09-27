Американского щенка с голубым окрасом продают в Новосибирске

В Новосибирске на сайте «Авито» появилось объявление о продаже щенка американского булли за 200 тысяч рублей. Малыш родился 28 августа 2024 года. Судя по фото, малыш выглядит очень упитанным и милым. Продавец в объявлении уточняет, что готов предоставить больше фотографий и видео заинтересованным покупателям.
В описании на сайте о щенке сказано следующее: мальчик, открыт для резерва, предположительно покет, окрас голубой триколор, документы АВКС. Цену за такого щеночка продавец указал в 200 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Новосибирске на сайте «Авито» появилось объявление о продаже годовалого щенка породы мамесиба, которая была выделена в самостоятельную категорию из породы сиба-ину. Эта порода привлекает внимание любителей собак своей редкостью и особенным характером.