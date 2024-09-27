В Госдуме предложили запретить разделять детей с родителями во время путешествий

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») предложила запретить разделять детей с родителями, когда они совершают путешествие. Такое предложение она озвучила в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, посвященных семейному туризму. «У нас лежит еще один законопроект про то, что детей нельзя разделять с родителями, когда они вместе путешествуют», — сказала Буцкая. По ее словам, данная инициатива позволит избежать внештатных ситуаций во время путешествий. Парламентарий также напомнила о том, что многие авиакомпании не соблюдают федеральные авиационные правила, а именно п. 106. «У нас есть авиационное правило, 106 пункт федеральных авиационных правил, который был принят в 2007 году и гласит, что один ребенок до двух лет перевозится при внутренних перевозках бесплатно, при международных — со скидкой 90% от нормального тарифа. Другие дети до двух лет, а также дети от двух до 12 лет перевозятся со скидкой 50% от нормального тарифа», — пояснила Буцкая. Она предложила пересмотреть данный пункт и расширить его действие не на одного ребенка, а на всех детей в семье.