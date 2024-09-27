Weezer анонсировали концертный фильм в честь 30-летия релиза The Blue Album

Американский рок-коллектив Weezer выпустит концертную картину в честь 30-й годовщины выхода своего дебютного лонгплея The Blue Album (1994).
Лента Weezer’s Voyage to the Blue Planet: The Concert Film будет транслироваться 13 и 14 октября на платформе Moment.co. Фильм снят на одном из последних выступлений группы в рамках недавнего юбилейного тура.
В начале месяца Weezer также анонсировали делюкс-версию The Blue Album с 36 неизданными треками. Пластинка станет «самым полным видением» студийника из когда-либо существовавших.
Ранее фронтмен команды Риверс Куомо заявил, что готов помочь Тейлор Свифт записать рок-альбом.