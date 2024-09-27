Собрали адреса, где в Минске отключат воду в сентябре

Специалисты отмечают, что в указанный период и последующие двое суток возможно ухудшения качества воды.
С 23:00 27 сентября до 05:00 28 сентября холодное водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
улица Землемерная, 1-Я 4; улица Хмелевского, 33. Возможно ухудшение качества водоснабжения (ул. Хмелевского — Р. Люксембург).
С 23:00 27 сентября до 06:00 28 сентября:
улица Беляева, 3, 4, 5; улица Водолажского 4, 5, 6, 11; улица Героев 120 дивизии, 22; улица Пономарева, 4а; улица Почтовая, 1, 3, 5, 7, 14а. Возможно ухудшение качества водоснабжения (ул. Почтовая — Водолажского — Беляева — Героев 120-й Дивизии — Пономарева — Садовая).
С 23:00 27 сентября до 06:01 28 сентября:
проспект Пушкина, 79;
улица Ольшевского, 30, 32, 47.
Возможно ухудшение качества водоснабжения (ул. Ольшевского — Пушкина — Матусевича — Сердича).
С 22:00 29 сентября до 07:00 30 сентября:
проспект Пушкина, 79; улица Ольшевского, 30, 32, 47. Возможно ухудшение качества водоснабжения (ул. Ольшевского — Пушкина — Матусевича — Сердича).
С 10:00 30 сентября до 16:00 30 сентября:
улица Якубовского, 27.
С 11:00 30 сентября до 12:30 30 сентября:
улица Колесникова, 19, 23а, 25, 35; улица Лидская, 2, 6.
Возможно ухудшение качества водоснабжения (Колесникова ул. д.19, 23а, 25, 35, Лидская ул. д.2, 6).