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С экс-мужа новосибирской певицы Пелагеи приставы взыскивают долг 60 млн по алиментам и имуществу

Экс-муж новосибирской певицы Пелагеи после проигранного суда по алиментам решил подать заявление об индексации.

Источник: РИА "Новости"

Издание Сиб.фм сообщает, что судебными приставами началось исполнительное производство против Олимпийского чемпиона по хоккею и экс-мужа Пелагеи.

По информации ФССП, общая сумма долга Ивана Телегина составляет более 60 млн руб. Предполагается, что огромная сумма связана с проигранным делом по взысканию алиментов и общего нажитого имущества.

Стоит отметить, что Певица выиграла суд у своего бывшего мужа в мае этого года. По словам ее адвоката, Телегин просил уменьшить сумму алиментов, однако ему было отказано.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Пелагея добилась отмены запрета Ивана Телегина на выезд их дочери за границу.