С экс-мужа новосибирской певицы Пелагеи приставы взыскивают долг 60 млн по алиментам и имуществу

Издание Сиб.фм сообщает, что судебными приставами началось исполнительное производство против Олимпийского чемпиона по хоккею и экс-мужа Пелагеи.
По информации ФССП, общая сумма долга Ивана Телегина составляет более 60 млн руб. Предполагается, что огромная сумма связана с проигранным делом по взысканию алиментов и общего нажитого имущества.
Стоит отметить, что Певица выиграла суд у своего бывшего мужа в мае этого года. По словам ее адвоката, Телегин просил уменьшить сумму алиментов, однако ему было отказано.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Пелагея добилась отмены запрета Ивана Телегина на выезд их дочери за границу.