Уполномочен удостоверить нотариус

Сегодня роль нотариуса в обеспечении стабильности гражданского оборота достаточно велика. Нотариус в сфере имущественных отношений гарантирует соблюдение прав и интересов граждан и организаций. Именно поэтому для заключения отдельных договоров, где необходима защита определенных категорий граждан и юридических лиц, необходимо обратиться к нотариусу.
Граждане в силу закона могут заключить договоры только в нотариальной форме, если сделка осуществляется с имуществом недееспособных или несовершеннолетних лиц. Кроме того, договоры ренты, которые обычно заключают с лицами пожилого возраста, тоже подлежат обязательному нотариальному удостоверению.
Достаточно часто недвижимость принадлежит нескольким лицам на праве общей долевой собственности. Если один из собственников планирует продать свою долю, например, долю в квартире, то такой договор обязательно заключается у нотариуса. Сделки с долями в таком случае требуют соблюдения специальных правил, установленных законом. Так, при продаже доли лицу, которое не является сособственником недвижимости, у других участников долевой собственности возникает преимущественное право покупки по цене, предложенной третьему лицу. В свою очередь, нотариус проверяет, чтобы не были нарушены права, как участников договора, так и сособственников недвижимости.
Защита имущественных интересов членов семьи — тоже сфера ответственности нотариуса. Вызвано это тем, что при урегулировании имущественных вопросов между супругами, родителями и детьми зачастую необходимо рассматривать ситуацию комплексно, с применением норм не только семейного законодательства, но законодательства об обороте недвижимости, гражданского права, права социального обеспечения и ряда других отраслей права. Именно поэтому брачный договор, соглашение о разделе совместно нажитого имущества, соглашение об уплате алиментов должны быть заверены нотариально.
Объективность нотариуса и его профессиональный контроль за соблюдением закона и защитой прав участников сделок при совершении нотариальных действий послужили причиной того, что сегодня нотариус является активным участником регулирования правоотношений в корпоративной сфере. Договоры в сфере предпринимательской деятельности, а именно: сделки по распоряжению долями в уставном капитале ООО и в складочном капитале хозяйственного партнерства, договоры конвертируемого займа, договоры инвестиционного товарищества подлежат обязательному нотариальному удостоверению.
В ряде случаев нотариальное удостоверение договоров предоставляет его сторонам не только гарантии законности сделки, но и дополнительные возможности по реализации и защите своих прав.
Так, кредиторы по договорам залога движимого и недвижимого имущества в случае их нотариального удостоверения имеют право обратить взыскание на предмет залога по исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд, то есть в сокращенном по времени и упрощенном по процедуре порядке.
Важно отметить, что, если в силу закона для договора обязательно нотариальное удостоверение, то оно обязательно для всех подобных договоров, в том числе заключаемых по итогам проведенных торгов в рамках процедур банкротства.
При этом, если нотариальная форма договора обязательна, то ее несоблюдение влечет недействительность сделки, заключенной без нотариуса. Такой договор является ничтожным и не порождает возникновение прав и обязанностей для его сторон.
В свою очередь, стороны могут признать удостоверение у нотариуса обязательным практически любого договора по ряду причин.
Важным фактором является то, что нотариус, удостоверяя договор, профессионально обеспечивает соответствие его требованиям закона. Кроме того, нотариус, действуя по принципу «одного окна», может запросить от различных государственных органов недостающие для сделки документы, произвести расчеты по сделке через депозитный счет нотариуса и подать по сделкам с недвижимостью или с долями в ООО заявление о государственной регистрации перехода прав к приобретателю, которая будет осуществлена в сокращенный срок.
Но ключевой момент состоит в том, что нотариус работает не только с запросами и бумагами, а, прежде всего, с людьми. Он устанавливает реальную волю человека на заключение договора на изложенных в нем условиях, разъясняет правовые последствия. При обсуждении проекта договора нотариус объясняет сторонам, каким обязательным установленным в законе правилам, договор должен соответствовать. Сами же условия договора определяются по усмотрению сторон, но участие нотариуса позволяется максимально объективно учитывать их интересы. Нотариус выступает гарантом того, что стороны сделки не были введены в заблуждение и в соответствии с требованиями законодательства заключили именно ту сделку, о которой договорились.
Важно, что нотариус несет имущественную ответственность за законность совершенного нотариального действия, и в случае возникновения вреда в результате совершенного нотариального действия по вине нотариуса вред подлежит компенсации.
Нотариус города Омска Бадер Ирина Станиславовна.