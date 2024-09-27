Уполномочен удостоверить нотариус

Но ключевой момент состоит в том, что нотариус работает не только с запросами и бумагами, а, прежде всего, с людьми. Он устанавливает реальную волю человека на заключение договора на изложенных в нем условиях, разъясняет правовые последствия. При обсуждении проекта договора нотариус объясняет сторонам, каким обязательным установленным в законе правилам, договор должен соответствовать. Сами же условия договора определяются по усмотрению сторон, но участие нотариуса позволяется максимально объективно учитывать их интересы. Нотариус выступает гарантом того, что стороны сделки не были введены в заблуждение и в соответствии с требованиями законодательства заключили именно ту сделку, о которой договорились.