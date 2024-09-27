Тело пропавшего с вертолетом депутата нашли в Архангельской области

Архангельский депутат Сергей Сметанин разбился на вертолете вместе с другом-бизнесменом, когда они летели домой с рыбалки. У них не было разрешения на полет, а депутата уже штрафовали за то, что он пользуется вертолетом без прав. Борт рухнул в болотах, его начали искать только на второй день пропажи, так как близкие боялись сообщить властям.