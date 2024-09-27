«Верили, что он не сдастся!»: 22-летний сибиряк чудом выжил после страшного ДТП в Таиланде, вопреки прогнозам врачей

— Весь год мы боролись за жизнь Никиты. Я пропадала в больнице целыми днями. Верила, что он не сдастся! Зная, какой у него характер, у меня не укладывалось в голове, что он будет просто лежать. Помню, как врачи в Таиланде говорили, что у него даже глаза не факт, что откроются! А я тогда сказала, что мы приедем с ним через некоторое время и Никита еще с ними сфотографируется! Я очень надеюсь, что так это и будет!