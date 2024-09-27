«Верили, что он не сдастся!»: 22-летний сибиряк чудом выжил после страшного ДТП в Таиланде, вопреки прогнозам врачей

22-летний Никита Гендлер — модель из Ангарска, жизнь которого изменилась после страшной аварии. Она произошла в сентябре 2023 года в Таиланде. Сибиряк возвращался домой вместе с другом на байке, как неожиданно в них влетела машина. У Никиты была большая кровопотеря, он впал в кому, получил множественные переломы. Врачи говорили семье: «Шансов нет, он навсегда останется прикованным к кровати». Однако страшные прогнозы не подтвердились. Молодой человек не сдается и успешно проходит восстановление. Подробности в материале КП-Иркутск.
«С сына слетели шлем и обувь».
До того рокового дня, жизнь Никиты складывалась счастливо. Он учился в техникуме и получал образование. Однако благодаря яркой внешности, увлекся модельным бизнесом. Парень выступал на подиуме и сотрудничал с брендами одежды и косметики. Карьера шла в гору: сибиряк подписывал контракты и работал в Корее, Милане, Париже, Китае, Таиланде. Планировал снова поехать в Европу. Но молодому человеку долго делали визу, поэтому пока решил вылететь в Бангкок: подзаработать и отдохнуть.
Там то и произошло страшное ДТП.
— Парни ехали на байке. Перед ними была машина. Она начала обгонять, но водитель автомобиля резко повернул вбок и сбил ребят. Удар был очень сильным. С сына слетели шлем и обувь, а вещи были разбросаны на 100 метров.
Трасса, где произошло ДТП, была неоживленной, поэтому пострадавших парней обнаружили не сразу. Никиту госпитализировали в больницу только спустя три часа после аварии. При этом виновник аварии скрылся с места случившегося. Его до сих пор не нашли.
— Другу Никиты повезло больше. У него травмы были не такими сильными.
Прогнозов никто не давал.
Екатерина тут же вылетела в столицу Таиланда. Выяснилось, что ее сын попал в частную клинику. Лечение в сутки обходилось в 40 тысяч бат (около 130 тысяч рублей). Операция стоила еще 2 миллиона бат (примерно 4,5 миллиона рублей). У молодого человека диагностировали кровоизлияние в мозг, перелом шейных позвонков и таза. Никита находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
— Врачи не хотели оперировать сына, пока мы не внесем предоплату. Но к счастью, нам удалось договориться, что мы обязуемся внести все платежи позднее. Нам пришлось объявить сбор средств, чтобы оплатить лечение и пребывание в больнице. В конце октября мы вывезли Никиту в Россию.
Парня госпитализировали в клинику РЖД Иркутска. В декабре 2023 года Никита находился в малом сознании после комы, у него были рефлексы, он мог уже зевать и реагировать на боль или щекотку. Однако врачи не давали прогнозов о том, когда сибиряк сможет полностью выйти из этого состояния. Но семья не сдавалась! Екатерина искала для сына специализированный медцентр, где ему могли помочь.
Общается жестами и даже шутит.
Что изменилось в семье спустя почти год после описываемых событий? Об этом корреспонденту КП-Иркутск рассказала мама молодого человека.
— Никита пришел в сознание, он все понимает и осознает. Но пока не может ходить и вставать. Тело очень ослабло, но внутренняя сила и желание для этого есть! Сын сам переворачивается, пытается сесть, ест, общается жестами, даже шутит. Еще не разговаривает. Но в целом это уже тот же наш Никита, которого мы знали!
Парню необходима операция на задней стенке трахеи. Долгое время Никита дышал с помощью специальной трубки и организму пока сложно делать это самостоятельно. После операции ему уберут трахеостому, и он сможет свободно вдыхать воздух и говорить. Помогут сибиряку врачи из столицы. Семья уже получила вызов в клинику, госпитализация назначена на 7 октября.
— Операция будет бесплатной, по полису ОМС. Но так как Никита не может за собой ухаживать, ему нужен сопровождающий. Двухместная палата стоит 5000 рублей в сутки, а мы там пробудем около трех недель. И также мы получили ответ от медцентра, где Никита будет проходить реабилитацию. 60 дней нахождения нам обойдутся в 3 миллиона 120 тысяч рублей.
Семья вынуждена обратиться за помощью. О каждой полученной сумме Екатерина отчитывается в социальных сетях.
— Весь год мы боролись за жизнь Никиты. Я пропадала в больнице целыми днями. Верила, что он не сдастся! Зная, какой у него характер, у меня не укладывалось в голове, что он будет просто лежать. Помню, как врачи в Таиланде говорили, что у него даже глаза не факт, что откроются! А я тогда сказала, что мы приедем с ним через некоторое время и Никита еще с ними сфотографируется! Я очень надеюсь, что так это и будет!