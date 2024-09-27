Проклятие номер 143, или почему новый альбом Кэти Перри не удался

Мы не любим конспиративные заголовки, но чего уж кривить душой? Лонгплей 143 от Кэти Перри с самого начала был обречен на провал. Неприятности начались еще во время промо Woman’s World — первого сингла с пластинки. Гимн о правах женщин разнесли в пух и прах. И это в наше-то прогрессивное время! Разбираемся, что не так с новым альбомом некогда великой певицы.
О популярности Кэти Перри в 2010-х можно слагать легенды. Мало кому под силу обогнать Майкла Джексона по количеству хитов номер один в Billboard! Но наша поп-дива — исключение из всех возможных правил. Альбом Teenage Dream 2012 года выпуска вознес артистку на вершину мира — и рейтингов Forbes заодно. Но в чем же секрет такого феномена?
Думается нам, Кэти просто оказалась в нужное время в нужном месте. Сумела повернуть тренд на танцевальную музыку в свою пользу. Немного искрометных хуков уровня Queen и ABBA, щепотка театральности Леди Гаги — и вуаля! Новый радиоформатный конвейер готов. Тем более что репертуар Перри как раз идеально вписывался в любую вечеринку. Не примитивный, но и не слишком мудреный.
Далее последовал амбициозный PRISM с эпическими клипами, потом — нестандартный для певицы Witness… И вот тут произошел облом. Оказалось, что публика не очень-то готова к экспериментам. Как ни старалась Кэти сменить продюсеров, выйти из тени своих первых альбомов она так и не смогла. Масла в огонь подливал и неудачный выбор синглов. Скажем, Swish Swish совершенно не выглядит как реклама «самого взрослого и личного полноформатника». А между тем Witness может предложить и дарк-поп, и психоделику, и даже немножко витч-хауса.
Лонгплей Smile и вовсе прошел незамеченным. Во многом это объяснялось тем, что Перри увлеклась семейной жизнью. Воспитание маленькой дочки, знаете ли, не слишком хорошо сочетается с головокружительной музыкальной карьерой. Хотя Бейонсе бы поспорила.
Если серьезно, то альбом просто вышел слишком клишированным. Кэти испугалась прошлых неудач и вернулась к своему классическому стилю. Вот только не учла, что подобное звучание давно устарело.
Новый полноформатник, похоже, страдает от тех же проблем. Казалось бы, все сделано правильно. Макс Мартин и Dr. Luke — авторы ранних хитов певицы — на месте. Промокампания тоже отличная: билборды, реклама на BBC, интервью для топовых изданий, атмосферная фотоссесия к лид-синглу… И это далеко не все! Наконец, артистка шикарно выступила на премиях VMA и MTV. Реакция публики была более чем положительной. Что же пошло не так?
Во-первых, хитмейкер Dr. Luke сейчас не может похвастаться хорошей репутацией. В 2014 году певица Кеша обвинила продюсера в сексуальных домогательствах. Судебные тяжбы длились вплоть до 2023-го, пока стороны не пришли к мирному соглашению. Любопытно, что в итоге Кеша не отрицала свои слова. Лишь сказала: «Бог знает, что со мной случилось той ночью». В общем, мутная история. Ложечки нашлись, а осадочек остался.
Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com.
И вот представьте: мировая поп-звезда выпускает сингл Woman’s World с феминистическим посылом. Хорошая идея? Конечно да! Не считая того, что песню спродюсировал тот самый Лу́каш Го́твальд — человек с криминальным прошлым. И гимн представительниц прекрасного пола сразу же превращается в парад лицемерия. Кэти не работала с Доктором Люком в разгар скандала, а теперь поет ему пускай и осторожные, но дифирамбы. Интересно получается.
Цитируя Кешу: бог бы с ним, с продюсером. Основная проблема Перри — в отсутствии яркой индивидуальности. В 2010-е певица умело сыграла на трендах и нащупала формулу идеального хита, но дальше этого не ушла. У нее нет детально продуманных концептов, как у Леди Гаги. Нет вокальных данных Бейонсе или Кристины Агилеры. Наконец, Кэти не пишет гениальную лирику на уровне Тейлор Свифт. Да и отношения с фанатами не выстроены столь же ювелирно. В чем фишка бренда под названием Кэти Перри? Вряд ли кто-то сможет внятно ответить. Вот и получается, что певице нечего предложить, кроме ранних хитов.
Shawn Punch/AdMedia/www.globallookpress.com.
Ну и самое очевидное: альбом 143 попросту никакой. Его не спасают ни фиты со звездными гостями, ни хороший мастеринг. Это просто набор клише, понатыканных из разных эпох 2010-х. Та же Woman’s World — чистой воды копирка Stupid Love Леди Гаги. В остальных же треках смешались кони, люди… То есть банальные трэп-биты, невыразительные семплы и ленивый сонграйтинг. Формула в теории правильная, а на практике — совершенно неубедительная. Только финальная песня Wonder хоть как-то откладывается в голове. И то ненадолго.
ОЦЕНКА: 5 АНГЕЛОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ ПЕРРИ ИЗ 10.
Мы не шутим. Альбом 143 назван в честь божественного покровителя певицы. Она сама в этом призналась. Неудивительно, учитывая давнюю связь Кэти с религией. Но, похоже, от провалов в чартах ангел-хранитель так и не спас. Лид-сингл вылетел из Billboard Hot 100 спустя неделю после выхода, а остальные композиции уже давно болтаются где-то в хвосте. Вся надежда на Billboard 200: по прогнозам, лонгплей может занять там 8-е место.
Но коммерческие неудачи — не повод забывать о былом величии Кэти Перри. Послушать самые громкие хиты артистки вы можете в стриминге Звук. Превосходное качество позволит услышать все нюансы аранжировок, а волна рекомендаций подберет что-то похожее по вкусу. Устройте вечеринку в стиле 2010-х!
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