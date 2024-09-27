Олбани
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проклятие номер 143, или почему новый альбом Кэти Перри не удался

Мы не любим конспиративные заголовки, но чего уж кривить душой? Лонгплей 143 от Кэти Перри с самого начала был обречен на провал. Неприятности начались еще во время промо Woman’s World — первого сингла с пластинки. Гимн о правах женщин разнесли в пух и прах. И это в наше-то прогрессивное время! Разбираемся, что не так с новым альбомом некогда великой певицы.

Источник: Звук

Мы не любим конспиративные заголовки, но чего уж кривить душой? Лонгплей 143 от Кэти Перри с самого начала был обречен на провал. Неприятности начались еще во время промо Woman’s World — первого сингла с пластинки. Гимн о правах женщин разнесли в пух и прах. И это в наше-то прогрессивное время! Разбираемся, что не так с новым альбомом некогда великой певицы.

О популярности Кэти Перри в 2010-х можно слагать легенды. Мало кому под силу обогнать Майкла Джексона по количеству хитов номер один в Billboard! Но наша поп-дива — исключение из всех возможных правил. Альбом Teenage Dream 2012 года выпуска вознес артистку на вершину мира — и рейтингов Forbes заодно. Но в чем же секрет такого феномена?

Думается нам, Кэти просто оказалась в нужное время в нужном месте. Сумела повернуть тренд на танцевальную музыку в свою пользу. Немного искрометных хуков уровня Queen и ABBA, щепотка театральности Леди Гаги — и вуаля! Новый радиоформатный конвейер готов. Тем более что репертуар Перри как раз идеально вписывался в любую вечеринку. Не примитивный, но и не слишком мудреный.

Далее последовал амбициозный PRISM с эпическими клипами, потом — нестандартный для певицы Witness… И вот тут произошел облом. Оказалось, что публика не очень-то готова к экспериментам. Как ни старалась Кэти сменить продюсеров, выйти из тени своих первых альбомов она так и не смогла. Масла в огонь подливал и неудачный выбор синглов. Скажем, Swish Swish совершенно не выглядит как реклама «самого взрослого и личного полноформатника». А между тем Witness может предложить и дарк-поп, и психоделику, и даже немножко витч-хауса.

Лонгплей Smile и вовсе прошел незамеченным. Во многом это объяснялось тем, что Перри увлеклась семейной жизнью. Воспитание маленькой дочки, знаете ли, не слишком хорошо сочетается с головокружительной музыкальной карьерой. Хотя Бейонсе бы поспорила.

Соцсети Кэти Перри

Если серьезно, то альбом просто вышел слишком клишированным. Кэти испугалась прошлых неудач и вернулась к своему классическому стилю. Вот только не учла, что подобное звучание давно устарело.

Новый полноформатник, похоже, страдает от тех же проблем. Казалось бы, все сделано правильно. Макс Мартин и Dr. Luke — авторы ранних хитов певицы — на месте. Промокампания тоже отличная: билборды, реклама на BBC, интервью для топовых изданий, атмосферная фотоссесия к лид-синглу… И это далеко не все! Наконец, артистка шикарно выступила на премиях VMA и MTV. Реакция публики была более чем положительной. Что же пошло не так?

Во-первых, хитмейкер Dr. Luke сейчас не может похвастаться хорошей репутацией. В 2014 году певица Кеша обвинила продюсера в сексуальных домогательствах. Судебные тяжбы длились вплоть до 2023-го, пока стороны не пришли к мирному соглашению. Любопытно, что в итоге Кеша не отрицала свои слова. Лишь сказала: «Бог знает, что со мной случилось той ночью». В общем, мутная история. Ложечки нашлись, а осадочек остался.

Певица Кеша выступает на церемонии закладки первого камня в центре для посетителей на Кристофер-стрит, 24 июня 2022 года

Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com.

И вот представьте: мировая поп-звезда выпускает сингл Woman’s World с феминистическим посылом. Хорошая идея? Конечно да! Не считая того, что песню спродюсировал тот самый Лу́каш Го́твальд — человек с криминальным прошлым. И гимн представительниц прекрасного пола сразу же превращается в парад лицемерия. Кэти не работала с Доктором Люком в разгар скандала, а теперь поет ему пускай и осторожные, но дифирамбы. Интересно получается.

Цитируя Кешу: бог бы с ним, с продюсером. Основная проблема Перри — в отсутствии яркой индивидуальности. В 2010-е певица умело сыграла на трендах и нащупала формулу идеального хита, но дальше этого не ушла. У нее нет детально продуманных концептов, как у Леди Гаги. Нет вокальных данных Бейонсе или Кристины Агилеры. Наконец, Кэти не пишет гениальную лирику на уровне Тейлор Свифт. Да и отношения с фанатами не выстроены столь же ювелирно. В чем фишка бренда под названием Кэти Перри? Вряд ли кто-то сможет внятно ответить. Вот и получается, что певице нечего предложить, кроме ранних хитов.

Кэти Перри на MTV Video Music Awards, 11 сентября 2024 года

Shawn Punch/AdMedia/www.globallookpress.com.

Ну и самое очевидное: альбом 143 попросту никакой. Его не спасают ни фиты со звездными гостями, ни хороший мастеринг. Это просто набор клише, понатыканных из разных эпох 2010-х. Та же Woman’s World — чистой воды копирка Stupid Love Леди Гаги. В остальных же треках смешались кони, люди… То есть банальные трэп-биты, невыразительные семплы и ленивый сонграйтинг. Формула в теории правильная, а на практике — совершенно неубедительная. Только финальная песня Wonder хоть как-то откладывается в голове. И то ненадолго.

ОЦЕНКА: 5 АНГЕЛОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ ПЕРРИ ИЗ 10.

Мы не шутим. Альбом 143 назван в честь божественного покровителя певицы. Она сама в этом призналась. Неудивительно, учитывая давнюю связь Кэти с религией. Но, похоже, от провалов в чартах ангел-хранитель так и не спас. Лид-сингл вылетел из Billboard Hot 100 спустя неделю после выхода, а остальные композиции уже давно болтаются где-то в хвосте. Вся надежда на Billboard 200: по прогнозам, лонгплей может занять там 8-е место.

Но коммерческие неудачи — не повод забывать о былом величии Кэти Перри. Послушать самые громкие хиты артистки вы можете в стриминге Звук. Превосходное качество позволит услышать все нюансы аранжировок, а волна рекомендаций подберет что-то похожее по вкусу. Устройте вечеринку в стиле 2010-х!

Кстати, по подписке «СберПрайм» вы получите и кучу других бонусов, помимо музыки. Приятные скидки и кешбэк прилагаются. Нажмите на кнопку ниже, чтобы узнать подробности.