Проклятие номер 143, или почему новый альбом Кэти Перри не удался

Цитируя Кешу: бог бы с ним, с продюсером. Основная проблема Перри — в отсутствии яркой индивидуальности. В 2010-е певица умело сыграла на трендах и нащупала формулу идеального хита, но дальше этого не ушла. У нее нет детально продуманных концептов, как у Леди Гаги. Нет вокальных данных Бейонсе или Кристины Агилеры. Наконец, Кэти не пишет гениальную лирику на уровне Тейлор Свифт. Да и отношения с фанатами не выстроены столь же ювелирно. В чем фишка бренда под названием Кэти Перри? Вряд ли кто-то сможет внятно ответить. Вот и получается, что певице нечего предложить, кроме ранних хитов.