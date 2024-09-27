Завтра в Братске и Братском районе пройдёт мероприятие «Встречная полоса»

За прошедшее время этого года на территории города и района зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на «встречку», в 9 авариях 6 человек погибли, 12 человек получили ранения, в том числе один ребёнок.



В целях предупреждения аварий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также снижения тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, сотрудники Госавтоинспекции 28 сентября проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса».