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Завтра в Братске и Братском районе пройдёт мероприятие «Встречная полоса»

Завтра в Братске и Братском районе пройдёт мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

Источник: ТК Город

За прошедшее время этого года на территории города и района зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на «встречку», в 9 авариях 6 человек погибли, 12 человек получили ранения, в том числе один ребёнок.

В целях предупреждения аварий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также снижения тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, сотрудники Госавтоинспекции 28 сентября проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

В рамках мероприятия полицейские проводят рейды по пресечению нарушений ПДД водителями транспортных средств, совершающими выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, административное наказание за которое предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

ГИБДД