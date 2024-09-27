В День Иркутской области Губернатор Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям региона

В числе наград орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, семь медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока», пять медалей Нестерова, медаль Луки Крымского, две медали «Родительская слава», знак отличия «За наставничество», нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный архитектор Российской Федерации», по два нагрудных знака к почетным званиям «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации», четыре благодарности Президента РФ.
Указом Губернатора Иркутской области за высокие достижения в сфере воспитания и образования, благотворительной и общественной деятельности во благо региона и его населения знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» награждена заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
Глава Приангарья поздравил участников торжественной церемонии с Днем Иркутской области.
«Уверен, что этот праздник объединяет всех нас: тех, кто здесь родился и вырос, тех, кто приехал и нашел здесь свой дом и призвание. Верю, что мы обязательно впишем в летопись России ещё немало памятных событий», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Губернатор вручил награды авиастроителям, которые создают новый российский лайнер МС-21 и железнодорожникам, которые трудятся над модернизацией Восточного полигона. Особая государственная награда — медаль Нестерова — передана экипажу самолета АН-12. Летчики спасли самолет, жизни людей, ценный груз, отмечает пресс-служба Правительства региона.
Благодарности Президента России удостоен коллектив Иркутского института химии имени Фаворского Сибирского отделения РАН. Орденом Дружбы награжден президент АО «Фармасинтез» Викрам Пуния, основавший в 1997 году в Иркутске фармацевтическую компанию.
Также поощрены ученые и врачи, преподаватели, архитекторы и социальные работники, специалисты по гуманитарным вопросам, многодетные родители.
По традиции всем награжденным вручен архивный сувенир «Копия отписки Якова Похабова о заложении Иркутского острога» — оттиск письма Якова Похабова об основании острога на реке Иркут, адресованный енисейскому воеводе Ивану Ржевскому, датированный 1661 годом. Документ ознаменовал начало становления Иркутской губернии, ставшей впоследствии центром Восточной Сибири. Копия документа хранится в государственном архиве Иркутской области. Подарок символизирует вклад в развитие Иркутской области и преданность родному региону.
«Иркутская область преображается, развивается и крепнет благодаря вам — вашему труду и энергии, незыблемому духу. Глядя на вас, я еще раз убеждаюсь, что Приангарье богато на талантливых людей. Спасибо за вашу работу! Здоровья, благополучия, новых достижений и воплощения в жизнь всех намеченных планов», — поздравил жителей региона с государственными наградами Игорь Кобзев.