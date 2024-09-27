В День Иркутской области Губернатор Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям региона

«Уверен, что этот праздник объединяет всех нас: тех, кто здесь родился и вырос, тех, кто приехал и нашел здесь свой дом и призвание. Верю, что мы обязательно впишем в летопись России ещё немало памятных событий», — подчеркнул Игорь Кобзев.