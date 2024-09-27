Стало известно, когда в Петербурге построят два новых небоскреба «Лахта Центра»

Берег Финского залива в Петербурге через несколько лет сильно преобразится. Там появятся еще два небоскреба «Лахта Центра» высотой 555 и 773 метра. Соглашение об их строительстве было подписано еще летом. Но рендеры, которые раскрыли, как будут выглядеть высотки после завершения работ, появились лишь недавно. Судя по всему, проектировали их, вдохновившись фильмами о космосе. Но до сих пор было неизвестно, когда же новые небоскребы украсят берег. Оказалось, что они появятся уже к 2031 году. Об этом рассказали на фестивале «Друзья Петербурга», который сейчас проходит в городе на Неве.