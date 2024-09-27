Олбани
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская транспортная прокуратура завершила дела против студентов за дачу взятки

Бывшие студенты ОмГУПСа пытались купить положительные оценки у преподавателей.

Источник: Комсомольская правда

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении четырех бывших студентов ОмГУПСа, обвиняемых в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Следствие установило, что с 2022 по 2023 год обвиняемые передали более 100 тысяч рублей пяти преподавателям университета через посредников, что составило около 20 тысяч на каждого. Студенты пытались с помощью денег получить положительные оценки без проверки своих знаний. Уголовные дела направлены в Куйбышевский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Преподаватели и посредники, вовлеченные в получение взяток, пока находятся на стадии предварительного расследования.