Омская транспортная прокуратура завершила дела против студентов за дачу взятки

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении четырех бывших студентов ОмГУПСа, обвиняемых в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Следствие установило, что с 2022 по 2023 год обвиняемые передали более 100 тысяч рублей пяти преподавателям университета через посредников, что составило около 20 тысяч на каждого. Студенты пытались с помощью денег получить положительные оценки без проверки своих знаний. Уголовные дела направлены в Куйбышевский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Преподаватели и посредники, вовлеченные в получение взяток, пока находятся на стадии предварительного расследования.