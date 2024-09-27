Олбани
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газета «КП — Ростов-на-Дону» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ региона

«КП — Ростов-на-Дону» внесли в топ-5 самых цитируемых донских СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Газета «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ донского региона по версии «Медиалогии». Рейтинг был составлен по итогам второго квартала 2024 года.

Издание «КП — Ростов-на-Дону» поднялось на строку выше в списке и сейчас находится на пятом месте. Индекс цитируемости составляет 39,37.

Медиарейтинг состоит из 20 СМИ, это газеты, интернет-порталы и ТВ. Лучших из лучших отбирали на основе индекса цитируемости, исключая при этом новостные агрегаторы и взаимный обмен ссылками. Добавим, в базе «Медиалогии» имеется более 95 тысяч влиятельных источников информации.