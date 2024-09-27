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Участники СВО из Красноярска могут бесплатно получить земельные участки

Рассказываем, как красноярским участникам СВО бесплатно получить земельные участки.

Источник: Комсомольская правда

Департамент муниципального имущества Красноярска формирует очередь участников СВО и их семей на получение бесплатного участка для ведения садоводства, огородничества или ИЖС. Очередь формируется путем включения заявителей в Книгу учёта. Рассказываем, как участникам СВО из Красноярска бесплатно получить земельные участки.

Как участникам СВО из Красноярска бесплатно получить земельные участки

Чтобы попасть в Книгу учёта и встать в очередь на участки, заявители должны предоставить документы. Публикуем их список:

— копия паспорта;

— документ, подтверждающий полномочия заявителя или представителя;

— отказ члена семьи участника СВО от получения в собственность бесплатно земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, в том случае, если заявление подаётся не всеми членами семьи участника СВО;

— копии документов, подтверждающих наличие специального звания полиции, прохождение службы в войсках нацгвардии РФ;

— копии документов, подтверждающих присвоение звания героя РФ или награждение орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО;

— копия удостоверения ветерана боевых действий;

— согласие на обработку персональных данных заявителя.

Отметим, что отказать в постановке на очередь могут из-за непредоставления нужных документов.