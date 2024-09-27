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В последние дни сентября свердловчан порадует 20-градусное тепло

О погоде на неделю рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +21° 0 м/с 69% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

Последние дни сентября в Свердловской области будут теплыми, небольшой дождь вероятен лишь кое-где на севере региона. Температура воздуха превысит норму на 5−6 градусов.

«28 сентября ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19. В Екатеринбурге ночью +8, днем +18.29 и 30 сентября ночью +8…+13, днем +15…+20 градусов. В Екатеринбурге ночью +10…+12, днем +18…+20», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Похолодает на Урале в начале октября. В период с 1 по 3 октября температура понизится до нормы: ночью −1…+4, днем +9…+14 градусов.

Напомним, на 28 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.