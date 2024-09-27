В Нижнем Новгороде отменят часть маршрутов общественного транспорта

Так, с 30 сентября Т-86 переведут на регулируемые тарифы и переименуют в А-86. Кроме этого, изменится и схема его движения. Автобусы будут идти от автовокзала Щербинки до ЗКПД-4 через микрорайон Молитовский, а также через Комсомольское шоссе, проспект Героев, улицы Чаадаева и Зайцева.