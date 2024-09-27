В Нижнем Новгороде отменят часть маршрутов общественного транспорта

«На будущей неделе планируются изменения в работе ряда маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде», — сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова.
Так, с 30 сентября Т-86 переведут на регулируемые тарифы и переименуют в А-86. Кроме этого, изменится и схема его движения. Автобусы будут идти от автовокзала Щербинки до ЗКПД-4 через микрорайон Молитовский, а также через Комсомольское шоссе, проспект Героев, улицы Чаадаева и Зайцева.
Также с 30 сентября отменят маршруты Т-49 и Т-29, часть маршрута А-69 перенесут с улицы Дьяконова на улицу Львовскую, а на маршруте А-65 будут выпускать до 20 автобусов.
С 1 октября Т-18 превратится в А-18, а часть маршрута от Московского шоссе по улицам Рябцева, Чаадаева, Циолковского и Акимова перенесут на Бурнаковский проезд, улицы Коминтерна и Культуры.
Автобус А-29 «Красное Сормово — Автовокзал Щербинки», который свяжет Канавинский автовокзал и автовокзал «Щербинки», начнет работу с 18 октября. Маршрут будет проходить через Сормовское шоссе, метромост с остановками «Тоннель Московского вокзала», «Одесская», «Студенческая» и далее по проспекту Гагарина.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Оренбурге обрыв троллейбусной линии спровоцировал транспортный коллапс. Из-за происшествия пострадало пять легковых автомобилей.