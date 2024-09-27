До конца месяца в Пермском крае будет сохраняться теплая погода

«Ночи ожидаются очень теплыми для конца сентября с температурой +10…+13 градусов. Дневная температура воздуха на юге края (Оса, Кунгур) в субботу +15…+20 градусов, а в воскресенье может быть до +23 градусов. В столице Прикамья в ночные часы +11…+13 градусов, днем в субботу до +18°, а в воскресенье до +20 градусов. Такие показатели считаются выше климатической нормы на 8−9 градусов», — рассказал синоптик.