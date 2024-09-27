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До конца месяца в Пермском крае будет сохраняться теплая погода

В Пермском крае ожидается аномально теплая, по меркам сентября, погода. Температура воздуха в регионе может достичь +23 градусов. Об этом сообщил доктор географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления».

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Источник: Агентство «Москва»

«Ночи ожидаются очень теплыми для конца сентября с температурой +10…+13 градусов. Дневная температура воздуха на юге края (Оса, Кунгур) в субботу +15…+20 градусов, а в воскресенье может быть до +23 градусов. В столице Прикамья в ночные часы +11…+13 градусов, днем в субботу до +18°, а в воскресенье до +20 градусов. Такие показатели считаются выше климатической нормы на 8−9 градусов», — рассказал синоптик.

На севере края (Усолье, Соликамск, Березники) во второй половине субботы ожидаются дожди. Поэтому температурный максимум днем составит +15 градусов. В воскресенье будет теплее — +17…+19 градусов.

Аномальное тепло будет сохраняться до 30 сентября включительно.