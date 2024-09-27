ЗСД меняет зональные тарифы. Впервые за 4 года — для налички и карт

Изменится также сама стоимость транспондера. С 5 октября она составит 2 500 рублей для самой популярной версии «Стандарт» и 2 800 рублей — за версию «Плюс» с дополнительным креплением и продленной гарантией. Аренда устройства обойдется в 130 рублей в месяц. Купить транспондер можно как в Центре продаж и обслуживания клиентов, так и у кассиров на пунктах оплаты ЗСД. А взять его в аренду можно только в Центре продаж и обслуживания клиентов.