В Иркутской области вручили награды «Народный фронт. Все для победы!»

Александр Ведерников вручил награды руководителю иркутского предприятия Николаю Слепневу, который за последние два года перечислил более 82 млн рублей на покупку необходимого оборудования для бойцов и предпринимателю из Братска Владимиру Бережному, перечислившему на нужды фронта более 6 млн рублей личных средств. Нагрудный знак «Все для Победы» получила и Наталья Калиновская, мать военнослужащего, с 2023 года работающая волонтером в госпитале.