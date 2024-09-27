В Иркутской области вручили награды «Народный фронт. Все для победы!»

Нагрудные знаки «Народный фронт. Всё для Победы!» вручались сегодня в Иркутске людям, которые внесли значительный вклад в помощь специальной военной операции. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников озвучил награды в номинациях «Лидеры сборов» и «Волонтеры-медики и волонтеры госпиталей».
— Эту уникальную награду особенно приятно и вручать, и получать в день рождения Иркутской области, — отметил Александр Ведерников.
Спикер областного парламента поблагодарил руководителя областного исполкома Народного фронта Елену Зубун за ту работу, которую проводит организация для приближения победы.
Александр Ведерников вручил награды руководителю иркутского предприятия Николаю Слепневу, который за последние два года перечислил более 82 млн рублей на покупку необходимого оборудования для бойцов и предпринимателю из Братска Владимиру Бережному, перечислившему на нужды фронта более 6 млн рублей личных средств. Нагрудный знак «Все для Победы» получила и Наталья Калиновская, мать военнослужащего, с 2023 года работающая волонтером в госпитале.
Пообщался спикер областного парламента с артистками женской вокальной группы «Катюша», которые проводят концерты в новых регионах России, как для местных жителей, так и для бойцов.
От руководства местного штаба ОНФ Александр Ведерников и аппарат Заксобрания получили благодарственные письма за участие в благотворительных сборах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Заксобрании региона прошло награждение почетным знаком «Признание», который по решению областного парламента ежегодно вручается двум жителям Иркутской области, внесшим особый вклад в развитие Приангарья. Награда эта посвящена первому губернатору Юрию Ножикову.