В Новосибирске установили памятник Александру Суворову

У Дома офицеров Новосибирского гарнизона установили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, рассказал глава города Максим Кудрявцев в своем личном TG-канале.
Как отметил глава Новосибирска, в дни проведения СВО память и любовь к Александру Васильевичу приобретают особое значение. Максим Кудрявцев вспомнил знаменитую фразу полководца «Мы русские, мы победим!».
Александр Суворов не проиграл ни одной битвы, став национальным героем России, его имя для россиян стало символом Победы, подчеркнул Кудрявцев.