В Воронежской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах

В воронежских МКД работают 462 пивных магазина: 394 в облцентре и 68 еще в 17 муниципалитетах региона. Из них 310 точек относятся к сетям региональных производителей пива: «Разливной рай» — 98, «Хмельная миля» — 84, «БИР МИР» — 79, «Хмельник» — 49. По данным системы ЕГАИС, объем реализации пива и пивной продукции за 2023 год через эти предприятия торговли составил более 9 тыс. л пива (6,3% от общего объема произведенного пива в регионе) на сумму около 1,4 млрд руб. В бюджет Воронежской области в 2023 году производителями пива уплачен акциз на сумму порядка 230 млн руб. (6,75% от общей суммы акциза).