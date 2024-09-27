В Воронежской области ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах

Об этом сообщили в региональном парламенте.
С 1 марта 2025 года будет запрещено продавать пиво, сидр и ряд других слабоалкогольных напитков магазинах, расположенных в МКД, при условии, что общая площадь торгового объекта и его складских помещений составляет менее 25 кв. м в районах области и менее 50 кв. м — в Воронеже. Ограничения могут затронуть 209 торговых точек в облцентре и три — в муниципалитетах.
Указанные ограничения в мае этого года инициировал губернатор Александр Гусев.
В воронежских МКД работают 462 пивных магазина: 394 в облцентре и 68 еще в 17 муниципалитетах региона. Из них 310 точек относятся к сетям региональных производителей пива: «Разливной рай» — 98, «Хмельная миля» — 84, «БИР МИР» — 79, «Хмельник» — 49. По данным системы ЕГАИС, объем реализации пива и пивной продукции за 2023 год через эти предприятия торговли составил более 9 тыс. л пива (6,3% от общего объема произведенного пива в регионе) на сумму около 1,4 млрд руб. В бюджет Воронежской области в 2023 году производителями пива уплачен акциз на сумму порядка 230 млн руб. (6,75% от общей суммы акциза).