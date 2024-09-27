В Кировском округе Омска появилась аллея из 55 канадских клёнов

В сквере имени Суворова на Левом берегу высадили 55 саженцев канадского клёна. В озеленении участка поучаствовали общественники КТОса, «Всероссийское общество инвалидов», администрация Кировского округа и его неравнодушные жители.
«На протяжении пяти лет “Всероссийское общество инвалидов” проводит акцию “Дыши”. Каждую осень мы выходим на одну из благоустроенных территорий Левобережья, чтобы высадить очередную партию молодых деревьев. В прошлом году мы высадили более 100 молодых деревьев черёмухи, рябины и остролистного клёна в сквере Героев — авиаторов. Акцию планируем проводить и дальше каждый год — она нам очень полюбилась», — рассказала Алевтина Кашинцева, заместитель председателя организации «Всероссийское общество инвалидов».
Проект благоустройства сквера Суворова стал победителем в конкурсе муниципальных грантов в номинации «Решают люди», созданной по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко.
В сквере появились не только деревья. Общественники КТОса «Кировец-4» разработали проект сквера, на реализацию которого выделили более семи миллионов рублей. Подрядчиком выступила организация ООО «СевАзСтрой».
«Мы уложили здесь тротуарную плитку, поставили лавочки и урны, чтобы люди могли тут отдохнуть. В дальнейшем благоустройство участка продолжится. В планах высадка новых растений, побольше деревьев, чтобы Омск у нас всё же был городом-садом. Очень хотелось бы, чтобы местные жители приняли активное участие в благоустройстве», — отметила Виктория Бурлаченко, председатель КТОса «Кировец-4».
Напомним, что сквер участвовал в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», однако победителем не стал. Благодаря конкурсу у общественников появилась возможность обновить сквер.
«Мы всегда с удовольствием поддерживаем подобные инициативы. Чем больше в городе будет зелёных уголков, тем комфортнее и уютнее станет в наших микрорайонах», — отметил глава администрации Кировского района Алексей Наседкин.