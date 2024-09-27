В Кировском округе Омска появилась аллея из 55 канадских клёнов

«На протяжении пяти лет “Всероссийское общество инвалидов” проводит акцию “Дыши”. Каждую осень мы выходим на одну из благоустроенных территорий Левобережья, чтобы высадить очередную партию молодых деревьев. В прошлом году мы высадили более 100 молодых деревьев черёмухи, рябины и остролистного клёна в сквере Героев — авиаторов. Акцию планируем проводить и дальше каждый год — она нам очень полюбилась», — рассказала Алевтина Кашинцева, заместитель председателя организации «Всероссийское общество инвалидов».