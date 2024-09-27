Новосибирску грозит новый штамм коронавируса

Заместитель начальника управления Роспотребнадзора Новосибирской области Лада Самойлова заявила, что на территории региона пока не было зарегистрировано новых штаммов коронавируса.
В беседе с корреспондентом Сиб.фм эпидемиолог Яков Новоселов из Новосибирска объяснил, что любой инфекционный возбудитель, который характеризуется высокой заражаемостью, в любом случае дойдет до любой точки мира в течение считанных месяцев.
Поэтому, по словам эксперта, нет сомнения, что в Новосибирскую область также проникнут новые штаммы коронавируса. Он отметил, что сибирские холода не станут для них препятствием.
«Вирус гриппа не сильно сдерживают холода, как и до этого другие штаммы: ковид-19, омикрон, кентавр. Здесь будет то же самое», — подытожил Новоселов.
Ранее эксперт заявлял, что осенью традиционно наблюдается рост числа инфекционных заболеваний, в том числе и респираторных. Он объяснил, что это связано с понижением температуры, из-за чего иммунитет вынужден работать более напряженно.
Напомним, что, согласно информации ТАСС, в области начался эпидемический сезон-2024. По данным главного эпидемиолога региона Елены Пудовой и заместителя начальника регионального управления Роспотребнадзора Лады Самойловой, сейчас еженедельно количество заболевших увеличивается на 20−30%.
В данный момент в стационарах области находятся около 200 новосибирцев с ОРВИ. Отмечается, что тяжелых пациентов среди них нет.