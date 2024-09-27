В Свердловской области выбрали лучшую медсестру

Для участниц подготовили тест на 50 вопросов на проверку теоретических знаний и испытания, приближенные к реальным рабочим условиям. Претендентки на звание лучшей медсестры региона показывали технику выполнения манипуляций, заполняли документы. Одним из этапов конкурса стала диспансеризация пациента — комиссия следила не только за тем, как медсестры проверяли состояние человека, но и за соблюдением стандартов общения. Также конкурсантки провели школу здоровья для пациентов, желающих отказаться от табака.