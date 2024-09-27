Делегация Иркутской области посетила «Российскую энергетическую неделю»

Используются золошлаковые отходы для производства стройматериалов, для пересыпки на полигонах размещения бытовых или других отходов. Есть и другие проекты. Например, из подобных отходов можно делать материалы для повышения плодородности сельхозполей, а также использовать их при строительстве дорог.