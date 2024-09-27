Делегация Иркутской области посетила «Российскую энергетическую неделю»

Представители Иркутской области во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым приняли участие в мероприятиях международного форума «Российская энергетическая неделя — 2024», который проходит в Москве.
Так, Игорь Кобзев участвовал в работе секции «Начало “золошлакового” века: технологический суверенитет», на которой представил доклад о работе, выполняемой в Иркутской области по вторичному использованию золошлаков ТЭЦ.
Так, по данным главы региона, на территории Иркутской области действуют 14 ТЭЦ, использующих уголь в качестве топлива. Кроме того, две трети из почти тысячи котельных также работают на угле.
— В среднем на территории Иркутской области в год образуется около двух миллионов тонн золошлаковых отходов. И объёмы потребления угля будут возрастать в связи со строительством трех новых угольных энергоблоков на Иркутской ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском, — сообщил Игорь Кобзев.
Для более эффективной проработки вопроса вторичного использования золошлаковых отходов, в регионе была создана и действует рабочая группа. Существует и комплексный план, предусматривающий механизмы снижения административных барьеров и формирования стимулов сбыта продукции из золошлаковых отходов.
Используются золошлаковые отходы для производства стройматериалов, для пересыпки на полигонах размещения бытовых или других отходов. Есть и другие проекты. Например, из подобных отходов можно делать материалы для повышения плодородности сельхозполей, а также использовать их при строительстве дорог.
В частности, ученые Межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» разрабатывают несколько подобных проектов.