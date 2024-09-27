Стали известны адреса подвоза воды на левом берегу Воронежа

С 23:00 пятницы, 27 сентября, жители части домов на левом берегу Воронежа на сутки останутся без воды. Причиной отключения станет переустройство водовода диаметром 500 мм в рамках строительства автодороги М-4 «Дон» — Отрадное — Воронеж (улица Урывского). Подвоз воды будет организован в субботу с 6:00 до 23:00, сообщили в городском управлении ЖКХ в пятницу, 27 сентября.
Питьевую воду горожане смогут набрать по адресам:
- улица Шидловского, 7;
- улица Урывского, 15.
Адреса подвоза технической воды:
- улица Урывского, 3, 13, 17д (универсам «Центрторг»);
- переулок Калашникова, 4;
- улица Адмирала Чурсина, 14.
РИА «Воронеж» писало, что воды не будет в ряде домов на улице Урывского и в Павловском переулке. Под отключение, в частности, подпадут детский сад № 99 и котельная «Святогор». Кроме того, в некоторых домах на ближайших улицах будет снижено давление воды.