Стали известны адреса подвоза воды на левом берегу Воронежа

РИА «Воронеж» писало, что воды не будет в ряде домов на улице Урывского и в Павловском переулке. Под отключение, в частности, подпадут детский сад № 99 и котельная «Святогор». Кроме того, в некоторых домах на ближайших улицах будет снижено давление воды.