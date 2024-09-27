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Стали известны адреса подвоза воды на левом берегу Воронежа

Отключение запланировано сегодня с 23:00.

Источник: Росводоканал Воронеж

С 23:00 пятницы, 27 сентября, жители части домов на левом берегу Воронежа на сутки останутся без воды. Причиной отключения станет переустройство водовода диаметром 500 мм в рамках строительства автодороги М-4 «Дон» — Отрадное — Воронеж (улица Урывского). Подвоз воды будет организован в субботу с 6:00 до 23:00, сообщили в городском управлении ЖКХ в пятницу, 27 сентября.

Питьевую воду горожане смогут набрать по адресам:

  • улица Шидловского, 7;
  • улица Урывского, 15.

Адреса подвоза технической воды:

  • улица Урывского, 3, 13, 17д (универсам «Центрторг»);
  • переулок Калашникова, 4;
  • улица Адмирала Чурсина, 14.

РИА «Воронеж» писало, что воды не будет в ряде домов на улице Урывского и в Павловском переулке. Под отключение, в частности, подпадут детский сад № 99 и котельная «Святогор». Кроме того, в некоторых домах на ближайших улицах будет снижено давление воды.

ЖКХ