Проверка систем оповещения пройдет во всех муниципалитетах Краснодарского края

Сирены будут запущены дважды: в 10:40 и в 10:50. В это время жители края услышат характерный звук, который служит предупредительным сигналом о возможной опасности. Это важный момент, который следует учитывать, чтобы не паниковать и понимать, что это всего лишь проверка, а не реальная угроза.