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Проверка систем оповещения пройдет во всех муниципалитетах Краснодарского края

Во всех муниципалитетах Кубани пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения.

Масштабное мероприятие, затрагивающее все населенные пункты региона, позволит оценить эффективность работы систем гражданской обороны и информирования населения о потенциальных угрозах.

В пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона сообщили, что проверка пройдет 2 октября.

Сирены будут запущены дважды: в 10:40 и в 10:50. В это время жители края услышат характерный звук, который служит предупредительным сигналом о возможной опасности. Это важный момент, который следует учитывать, чтобы не паниковать и понимать, что это всего лишь проверка, а не реальная угроза.

Кроме того, в 10:43 начнется перехват телерадиотрансляции. Это значит, что на телевидении и радио будут транслироваться специальные сообщения, информирующие о ходе проверки и необходимых действиях.

МЧС