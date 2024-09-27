Проверка систем оповещения пройдет во всех муниципалитетах Краснодарского края

Масштабное мероприятие, затрагивающее все населенные пункты региона, позволит оценить эффективность работы систем гражданской обороны и информирования населения о потенциальных угрозах.
В пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона сообщили, что проверка пройдет 2 октября.
Сирены будут запущены дважды: в 10:40 и в 10:50. В это время жители края услышат характерный звук, который служит предупредительным сигналом о возможной опасности. Это важный момент, который следует учитывать, чтобы не паниковать и понимать, что это всего лишь проверка, а не реальная угроза.
Кроме того, в 10:43 начнется перехват телерадиотрансляции. Это значит, что на телевидении и радио будут транслироваться специальные сообщения, информирующие о ходе проверки и необходимых действиях.