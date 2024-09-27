«Он уже не шевелился»: В Нижнем Новгороде инспектор ДПС спас 10-месячного ребенка, подавившегося яблоком

В Нижнем Новгороде сотрудник ДПС Валерий Будылин спас жизнь 10-месячному мальчику. Случай произошел в середине сентября: при патрулировании городских улиц дорожные полицейские заметили что один из водителей ведет себя странно. Мужчина явно нервничал и спешил, это сказывалось на его манере езды. Автомобиль остановили, у водителя стали проверять документы. В этот момент мужчина сообщил, что его ребенку плохо, тяжело дышать, необходима экстренная госпитализация. Инспектор посмотрел на заднее сидение и увидел на руках у пассажирки ребенка. Малыш выглядел плохо — был очень бледным и не шевелился.
Мама мальчика Алена рассказала, что ночью у ребенка поднялась температура. Вместе они стали собираться в больницу. Во время сборов малыш съел очищенную дольку яблока. Прилипшая к ней частичка кожуры попала в горло, и мальчик стал задыхаться:
-Мы сделали все необходимое, чтобы освободить ему дыхание, но минут через сорок дыхательные спазмы возобновились. Муж незамедлительно прибыл домой, чтобы отвезти нас к врачу.
Выслушав женщину, инспектор принял рискованное и судьбоносное решение помочь семье. Сотрудники ДПС пересадили маму с ребенком в машину с мигалками и повезли в больницу.
— Оценив дорожную ситуацию и зная, что в направлении Приокского района, где находится больница, образовалась большая пробка, было принято решение оперативно доставить маму с ребенком в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу, — вспоминает события того дня лейтенант полиции Валерий Будылин.
Путь до больницы занял не более четырех минут. Малыша передали дежурному врачу. Убедившись, что мальчику оказали необходимую помощь, сотрудники ДПС вернулись к своей работе.
Родители спасенного малыша поблагодарили полицейских за неравнодушие и слаженную работу. По словам родителей, эффективные действия сотрудников ДПС отметили и в больнице, ведь благодаря им ребенку успели помочь вовремя.