«Он уже не шевелился»: В Нижнем Новгороде инспектор ДПС спас 10-месячного ребенка, подавившегося яблоком

В Нижнем Новгороде сотрудник ДПС Валерий Будылин спас жизнь 10-месячному мальчику. Случай произошел в середине сентября: при патрулировании городских улиц дорожные полицейские заметили что один из водителей ведет себя странно. Мужчина явно нервничал и спешил, это сказывалось на его манере езды. Автомобиль остановили, у водителя стали проверять документы. В этот момент мужчина сообщил, что его ребенку плохо, тяжело дышать, необходима экстренная госпитализация. Инспектор посмотрел на заднее сидение и увидел на руках у пассажирки ребенка. Малыш выглядел плохо — был очень бледным и не шевелился.