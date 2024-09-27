Псевдозаграница: Почему Калининград не сможет жить только за счет туристов

— Этот год стал годом, когда в Калининградскую область туристы из «большой России» стали приезжать во второй, третий и четвертый раз. Они изучают новые места, проезжают чуть дальше, интересуются не только Куршской косой, Зеленоградском, а едут на восток области. И города там меняются, — говорит эксперт. — Неман, например, стал меняться под туриста. Туда возят автобусы, водят экскурсии. Сыроварня, замок — я увидел туриста, который с интересом там ходит. У них в городе появилась естественным образом кафе, сувениры, в Немане появилась туристическая улица. Да, она коротенькая, но ее раньше не было! Она красивая и на ней фотографируются, она привлекает внимание. Думаю, в 2025 году туристов на востоке нашей области станет еще больше.