Псевдозаграница: Почему Калининград не сможет жить только за счет туристов

В этом году в Калининградской области ожидается 2 млн 100 тысяч туристов, но даже в перспективе регион сможет жить только за счет тех денег, которые приносят гости. Об этом в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» рассказал кандидат экономических наук Павел Голубев.
— По оценкам экспертов, доля, которую занимают туристы в летний период в источниках пополнения бюджета косвенно через размещение, налоги, которые платят арендодатели, хорека и так далее, составляет только 8−12%, — считает Павел Голубев. — Мы не способны как условный Баден-Баден жить исключительно за счет туристов.
Эксперт отмечает, что эта же доля 10 лет назад составляла всего 2−3%. Рост связан с прошедшей пандемией, ограничениями по перемещению по странам мира, изоляцией и географическим положением Калининграда. Но, по словам экономиста, не стоит думать о том, что Калининград — уникальный регион в стране, который «воспользовался всеми геополитическими метафорами и стал туристической Меккой».
— Вся Россия сейчас абсорбирует внутренний туризм. Где-то рост в два, где-то — в три раза. Но все — и Кострома, и Казань, и «Золотое кольцо», и Питер — все растут. Везде проблемы с номерным фондом и размещением. Потому что не была готова инфраструктура, чтобы принять то большое количество россиян, испытывающих огромный рост интереса к внутреннему туризму за неимением доступных, во всех смыслах, альтернатив, — объясняет Голубев.
Эксперт напомнил, что Калининградская область всегда славилась своими санаториями, а в Светлогорск и Зеленоградск приезжали еще в советские годы. Нынешний рост связан с интересом к Калининграду как к месту, которое отличается от других регионов. Эдакая псевдозаграница, а заодно и море есть, и имеется что посмотреть.
Про деньги.
С 2025 года в нашей стране появится туристический налог. Павел Голубев напомнил, что для стран Европы это уже норма.
— Это компенсация того дискомфорта, который получают местные жители от большого притока туристов, — отмечает эксперт. — Я, как житель Калининградской области, стал больше тратить на топливо, когда летом пытаюсь доехать на Куршскую косу, в Янтарный, Светлогорск, потому что стою в пробках на трассах. Трачу больше. Хочу разместиться в гостинице с семьей — снова плачу больше, потому что спрос регулирует ценообразование и предложение. У нас средняя стоимость ночи в гостинице или апартаментах выросла за счет высокого спроса. Мы столкнулись с ростом цен, который драйвят туристы. Это нужно компенсировать.
Туристический налог пойдет на развитие инфраструктуры региона: парковки, дороги
— Что богатому туристу в Калининграде можно предложить? У нас не такое большое количество яхтенных марин и уровень СПА, наверное, для искушенного потребителя из Москвы, не столь высок. Богатый турист тратит в сутки от тысячи евро на одного. В Москве и Питере есть такие люди. Но разрыв между людьми, которые способны тратить тысячу евро в Калининграде, Суздале, Самаре и людьми, которые тратят 15 тысяч рублей в сутки (а это средние расходы туристов), в количестве огромен. Лучше брать массового туриста. Он более универсален. Богатый туризм — очень хрупкая и нишевая история. Калининград должен стремиться к массовому туристу, — рассуждает Голубев.
Не только Калининград.
Туристы, по данным экономиста, сегодня задерживаются в Калининграде уже не на пару дней, как прежде, а на 3−4 дня. Начинают ездить по области. В этом смысле 2024 год Павел Голубев называет переломным.
— Этот год стал годом, когда в Калининградскую область туристы из «большой России» стали приезжать во второй, третий и четвертый раз. Они изучают новые места, проезжают чуть дальше, интересуются не только Куршской косой, Зеленоградском, а едут на восток области. И города там меняются, — говорит эксперт. — Неман, например, стал меняться под туриста. Туда возят автобусы, водят экскурсии. Сыроварня, замок — я увидел туриста, который с интересом там ходит. У них в городе появилась естественным образом кафе, сувениры, в Немане появилась туристическая улица. Да, она коротенькая, но ее раньше не было! Она красивая и на ней фотографируются, она привлекает внимание. Думаю, в 2025 году туристов на востоке нашей области станет еще больше.