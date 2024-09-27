Альбом гитариста Романа Мирошниченко получил медаль Global Music Awards

Релиз из девяти треков спродюсирован композитором, лауреатом «Латинской Грэмми» и номинантом на «Оскар» за музыку к документалке «Протокол смерти» (2021) Даниэлем Фигейредо, а также бас-гитаристом из Москвы Олегом Канаковым. Работа сочетает в себе латиноамериканские ритмы и джаз, сообщается на официальной странице Романа во «ВКонтакте».