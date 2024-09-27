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В Волгоградской области отменили режим ЧС из-за весенних заморозков

Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу от 24 сентября 2024 года, в регионе прекращается действие ЧС.

В Волгоградской области прекращено действие режима чрезвычайной ситуации регионального характера, сложившейся вследствие гибели посевов из-за морозов на почве. Неблагоприятные погодные условия зафиксировали в 32 районах и в городском округе Михайловка.

Режим был мерой поддержки аграриев, которые могли получить компенсации за понесенные потери и рассчитывать на более выгодные условия займов и договоров лизинга. Напомним, режим ЧС объявили в мае после обследования посевов специалистами межведомственной группы.

Постановление вступило в силу после его публикации 26 сентября.

МЧС