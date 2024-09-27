Власти Ревды запустили голосование о судьбе памятника Ленину

Участие в голосовании принимают школьники с 14 лет, которых якобы заставят в нем участвовать; Проголосовать смогут только те, у кого есть учетная запись Госуслуг и доступ к ней; Администрация выносит на голосование только два варианта: или Ленин, или фонтан. Хотя есть и третий — оставить памятник Ленину и построить на площади фонтан.