Власти Ревды запустили голосование о судьбе памятника Ленину

Напомним, памятник вождю мирового пролетариата в Ревде был демонтирован в августе нынешнего года. В администрации города поясняли, что монумент снимают для реставрации. Вернуть Ленина обещают к середине октября 2024 года. Однако пока неясно, вернется ли «помолодевший» Ильич на площадь Победы, или его установят на готовом постаменте в Ленинском сквере.
Теперь власти решили провести голосование, выбрав площадкой для этого портал Госуслуг. Вопрос поставлен так: «Куда установить памятник В. И. Ленину после реконструкции?». На выбор предлагается два варианта:
Ленинский сквер (ул. Ленина). На площади Победы будет проведено дополнительное комплексное благоустройство с установкой фонтана; Площадь Победы (ул. М. Горького), что вернет памятник и оставит площадь в существующем виде.
На данный момент с отрывом лидирует вариант с Ленинским сквером. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском обкоме КПРФ, у этого голосования есть три главных изъяна:
Участие в голосовании принимают школьники с 14 лет, которых якобы заставят в нем участвовать; Проголосовать смогут только те, у кого есть учетная запись Госуслуг и доступ к ней; Администрация выносит на голосование только два варианта: или Ленин, или фонтан. Хотя есть и третий — оставить памятник Ленину и построить на площади фонтан.
«Признать результаты такого “волеизъявления” нельзя при всем желании. Уверен, что этот позор необходимо, как и пять лет назад, срочно остановить! Муниципальный контракт, заключенный на реставрацию, подразумевает лишь одно место установки памятника — площадь Победы», — заявил глава свердловских коммунистов Александр Ивачев.
Опрос будет проводиться до 4 октября нынешнего года.