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В Перми контролерам в общественном транспорте планируют выдать униформу

Об изменениях сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В общественном транспорте Перми планируют более активно бороться с безбилетниками. Об изменениях рассказали в городском департаменте транспорта.

Для контролеров будет создано специальное приложение, с помощью которого они смогут в режиме онлайн получать информацию о количестве безбилетных пассажиров, находящихся в салоне. Кроме того, контролеры в пермском транспорте будут одеты в униформу, чтобы их сразу можно было идентифицировать.

Ранее сообщалось, что в Перми собираются повысить плату за проезд в автобусах и трамваях до 40 рублей. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля 2025 года.