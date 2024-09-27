В Перми контролерам в общественном транспорте планируют выдать униформу

В общественном транспорте Перми планируют более активно бороться с безбилетниками. Об изменениях рассказали в городском департаменте транспорта.
Для контролеров будет создано специальное приложение, с помощью которого они смогут в режиме онлайн получать информацию о количестве безбилетных пассажиров, находящихся в салоне. Кроме того, контролеры в пермском транспорте будут одеты в униформу, чтобы их сразу можно было идентифицировать.
Ранее сообщалось, что в Перми собираются повысить плату за проезд в автобусах и трамваях до 40 рублей. Новые тарифы будут действовать с 1 апреля 2025 года.