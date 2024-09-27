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Десятибалльные пробки в Иркутске 27 сентября 2024 парализовали движение

Иркутск встал в десятибалльных пробках 27 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Пятница и дождь сделали свое дело — Иркутск встал в многокилометровых заторах. Пробки в Иркутске 27 сентября 2024 достигли десяти баллов. По данным сервиса онлайн карт 2ГИС, в Октябрьском районе стоят улицы Советская, Култукская, Фурье, Дзержинского, Тимирязева, Рабочая, Некрасова, Декабрьских Событий, Ленина, Седова и 3-июля.

Пробки в Иркутске 27 сентября 2024

— Что с движением на Фурье и Дзержинского? А ещё не вечер.

— А можно мы просто спокойно до центра доедем? — обмениваются сообщениями автомобилисты.

Терпение на пределе и у пассажиров в переполненных автобусов. Мало кто рассчитывает провести вечер пятницы в заторе. Пробки в Иркутске 27 сентября 2024 парализовали движение и по Академическому мосту в сторону Свердловского округа. Там стоят улицы Лермонтова, объездная Первомайский-Университетский, Иркутный мост, Боткина.

В Ленинском округе встала улица Олега Кошевого, Трактовая и Объездная дорога.