Десятибалльные пробки в Иркутске 27 сентября 2024 парализовали движение

Пятница и дождь сделали свое дело — Иркутск встал в многокилометровых заторах. Пробки в Иркутске 27 сентября 2024 достигли десяти баллов. По данным сервиса онлайн карт 2ГИС, в Октябрьском районе стоят улицы Советская, Култукская, Фурье, Дзержинского, Тимирязева, Рабочая, Некрасова, Декабрьских Событий, Ленина, Седова и 3-июля.
— Что с движением на Фурье и Дзержинского? А ещё не вечер.
— А можно мы просто спокойно до центра доедем? — обмениваются сообщениями автомобилисты.
Терпение на пределе и у пассажиров в переполненных автобусов. Мало кто рассчитывает провести вечер пятницы в заторе. Пробки в Иркутске 27 сентября 2024 парализовали движение и по Академическому мосту в сторону Свердловского округа. Там стоят улицы Лермонтова, объездная Первомайский-Университетский, Иркутный мост, Боткина.
В Ленинском округе встала улица Олега Кошевого, Трактовая и Объездная дорога.