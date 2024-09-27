Десятибалльные пробки в Иркутске 27 сентября 2024 парализовали движение

Терпение на пределе и у пассажиров в переполненных автобусов. Мало кто рассчитывает провести вечер пятницы в заторе. Пробки в Иркутске 27 сентября 2024 парализовали движение и по Академическому мосту в сторону Свердловского округа. Там стоят улицы Лермонтова, объездная Первомайский-Университетский, Иркутный мост, Боткина.