В Анапе захоронили останки бойцов, погибших в годы войны

«В 2024 году региональным департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью в муниципальных образованиях края организованы и проведены восемь церемоний захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. Преданы земле останки 162 неизвестных бойцов», — сообщил вице-губернатор Кубани Александр Власов.