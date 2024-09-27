В Анапе захоронили останки бойцов, погибших в годы войны

В Анапе захоронили останки бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Захоронение прошло в станице Благовещенской на территории Братской могилы советских воинов.
Останки девяти бойцов нашли в Благовещенской в 2024 году. Их проводил поисковый отряд «Черномор». После захоронения участники церемонии возложили цветы и венки к Братской могиле.
«В 2024 году региональным департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью в муниципальных образованиях края организованы и проведены восемь церемоний захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны. Преданы земле останки 162 неизвестных бойцов», — сообщил вице-губернатор Кубани Александр Власов.
В октябре захоронения пройдут в Темрюкском и Крымском районах.